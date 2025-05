Handball: Magdeburg mit Zittersieg in Gummersbach

Kurz vor Schluss liegen die Magdeburger noch komfortabel in Führung, dann verlieren sie die Kontrolle.

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hält nach einem Zittersieg den Anschluss an das Bundesliga-Spitzenduo Füchse Berlin und MT Melsungen. Der Titelverteidiger rettete am 29. Spieltag einen 32:31 (15:15)-Sieg beim VfL Gummersbach über die Zeit, in den Schlussminuten hätte der SCM beinahe noch eine Vier-Tore-Führung verspielt.