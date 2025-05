Potsdams Abstieg rückt näher

Pokalsieger Kiel, der hinter dem Trio Füchse Berlin, MT Melsungen und SC Magdeburg noch um den Titel "best of the rest" kämpft, holte den vierten Ligasieg in Serie. Nationaltorhüter Andreas Wolff glänzte beim THW mit 20 Paraden, Emil Wernsdorf Madsen war mit sieben Toren der beste Werfer für die Mannschaft von Filip Jicha.

Den Norddeutschen gelang mit sehr viel Mühe auch eine erfolgreiche Generalprobe für das Final Four der European League am kommenden Wochenende in Hamburg. Kiels Gegner im Halbfinale am Halbfinale in Hamburg ist Frankreichs Top-Team Montpellier HB.