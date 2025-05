Titelrennen bleibt eng: MT gewinnt Verfolgerduell in Hannover

Die MT Melsungen hat in einem intensiven Verfolgerduell in der Handball-Bundesliga einen kühlen Kopf bewahrt und die Meister-Träume der TSV Hannover-Burgdorf wohl endgültig beendet. Durch das 29:23 (14:15) in Niedersachsen behauptete die Mannschaft von Trainer Roberto García Parrondo ihren zweiten Tabellenplatz und bleibt nach dem 29. Spieltag punktgleich mit Tabellenführer Füchse Berlin (beide 48:10).