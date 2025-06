Deutlicher Sieg gegen Gummersbach: Berlin wieder Tabellenführer

Die Füchse Berlin gewinnen gegen den VfL Gummersbach. Damit kommt es am Samstag zum Fernduell um den Titel mit dem SC Magdeburg.

In der ausverkauften Max-Schmeling-Halle bezwang die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert den VfL Gummersbach souverän mit 45:35 (22:15).

Am Mittwochabend hatte der direkte Konkurrent SC Magdeburg mit einem 35:27-Erfolg gegen die SG Flensburg-Handewitt kurzzeitig die Berliner von Platz eins verdrängt. Mit dem Heimsieg stellten die Füchse jedoch die alte Rangordnung wieder her – und gehen nun von der Pole Position ins Saisonfinale am Sonntag (15.30 Uhr/DYN) bei den Rhein-Neckar Löwen.