Finger-Verletzung: Lichtlein erfolgreich operiert

Handball-Nationalspieler Nils Lichtlein ist in der Sommerpause erfolgreich am kleinen Finger der rechten Hand operiert worden. Der Linkshänder vom deutschen Meister Füchse Berlin muss damit mehrere Wochen kürzertreten, soll zum Start der Vorbereitung aber wieder einsatzbereit sein. Der Eingriff fand am Montag in einer Berliner Klinik statt.