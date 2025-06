Handball-Bundesliga: Letzter Spieltag mit Füchse Berlin live im TV, Stream & Ticker

In der Handball-Bundesliga fällt heute die Entscheidung in einem packenden Meisterrennen. Die Füchse Berlin wollen einen historischen ersten Titel klar machen.

In der Handball-Bundesliga fällt heute die Entscheidung in einem packenden Meisterrennen. Die Füchse Berlin wollen einen historischen ersten Titel klar machen.

Titel-Showdown am letzten Spieltag! In der Handball-Bundesliga geht es heute um die Meisterschaft. In einem finalen Fernduell greifen die Füchse Berlin nach der Schale - der erste HBL-Triumph der Vereinsgeschichte soll her.