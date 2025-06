HBL-Meisterkampf: u.a. Magdeburg - Flensburg heute live im TV, Stream und Ticker

Der vorletzte Spieltag in der Handball-Bundesliga steht an. Die Berliner Füchse, der SC Magdeburg und der MT Melsungen liefern sich einen Dreikampf um den Titel.

Wird der SC Magdeburg als Titelverteidiger entthront? Bereits am 33. und vorletzten Spieltag könnten sich die Hoffnungen der Magdeburger zerschlagen. Aktuell führen schließlich die Füchse Berlin die Bundesliga-Tabelle mit 54 Punkten an. Der SC Magdeburg und der MT Melsungen sind jedoch mit 53 und 52 Zählern noch in Lauerstellung.