HBL: Magdeburg-Star mit Tränen-Abgang

„Sie trösten ihn alle. Er geht unter Tränen in die Kabine. Wir wünschen alle gute Besserung“, sagte Kommentator Karsten Petrzika bei DYN . Trotz des Auswärtsspiels gab es Gisli-Sprechchöre, als der Isländer weinend in die Kabine ging.

„Simak hängt hinten dran, Hutecek kommt noch von der Seite und greift in den Arm“, beschrieb Petrzika die Szene. „Durch das Aufkommen ist das so bitter. Bennett Wiegert hat die Hände am Hinterkopf. Es ist mucksmäuschenstill in der Phoenix Contact Arena.“