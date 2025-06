Magdeburg legt eindrucksvoll vor und setzt Berlin unter Druck

Mit dem 13. Sieg in Serie springt der SC Magdeburg zunächst an die Spitze und erhöht den Druck auf die Füchse Berlin - und hakt ein weiteres Ziel ab.

Mit dem 13. Sieg in Serie springt der SC Magdeburg zunächst an die Spitze und erhöht den Druck auf die Füchse Berlin - und hakt ein weiteres Ziel ab.

Spannung pur im Meisterkampf: Der SC Magdeburg hat im Titelrennen der Handball-Bundesliga den Druck auf die Füchse Berlin vor dem finalen Fernduell mit einer Machtdemonstration aufrechterhalten. Der Titelverteidiger bezwang den European-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt in eigener Halle 35:27 (17:12), übernahm zum Auftakt der entscheidenden Woche mit 55:11 Punkten vorerst die Tabellenspitze und kann für eine weitere Saison in der Champions League planen.

Die Füchse (54:10) können am Donnerstag (19.00 Uhr/Dyn) mit einem Sieg oder Remis gegen den VfL Gummersbach wieder vorbeiziehen und sich einen Matchball für die erste Meisterschaft ihrer Vereinshistorie erspielen. Die Entscheidung fällt dann am Sonntag (alle 15.30 Uhr/Dyn) am letzten Spieltag: Der SCM tritt bei der SG BBM Bietigheim an, Berlin ist in Mannheim bei den Rhein-Neckar Löwen gefordert.