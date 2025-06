Neuer Rückraumspieler: Füchse Berlin holen Gröndahl

Ketzschmar lobt neuen Füchse-Profi

Gröndahl soll Paul Drux ersetzen, der im Oktober seine Karriere mitten in der Spielzeit verletzungsbedingt hatte beenden müssen. Der Neuzugang blickt ambitioniert auf seine bevorstehende Zeit in der Hauptstadt. „Mein Hauptziel ist es immer, alles zu gewinnen. Im Moment haben die Füchse die Möglichkeit, beides zu gewinnen, die deutsche Meisterschaft und die Champions League. Das wird also auch mein Ziel für die nächsten Spielzeiten sein“, so Gröndahl.