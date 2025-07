Handball-Bundesliga gibt frühes Kracherduell bekannt

Als Ouvertüre der Supercup am 23. August, vier Tage später startet die Jagd auf die Füchse Berlin: Die Handball-Bundesliga hat am Donnerstag den Spielplan für die neue Saison veröffentlicht.

Beim Auftakt stehen sich am 27. August die TSV Hannover-Burgdorf und der VfL Gummersbach gegenüber. Meister Berlin beginnt das Unternehmen Titelverteidigung mit einem Heimspiel am 31. August gegen den Bergischen HC.

Berlin vs. Magdeburg am dritten Spieltag

Während Rekordmeister THW Kiel mit einem Auswärtsspiel beim HC Erlangen (28. August) startet, muss Champions-League-Sieger SC Magdeburg zunächst beim TBV Lemgo (29. August) ran. Zum Kracherduell zwischen den Füchsen und Vizemeister Magdeburg, die sich in der vergangenen Spielzeit ein enges Rennen bis zum letzten Spiel geliefert hatten, kommt es bereits am 3. Spieltag. Die Partie steigt am 6. September (15.40 Uhr) in Berlin.