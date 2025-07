Handball: Deutscher Handball-Meister insolvent?

Die Zukunft des deutschen Serienmeisters HB Ludwigsburg in der Handball-Bundesliga der Frauen ist ungewiss. Die HB Ludwigsburg GmbH & Co. KG, unter deren Dach die Profiabteilung des sechsmaligen Meisters betrieben wird, hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht gestellt. Der Spielbetrieb des Klubs läuft zunächst unverändert weiter. Das teilte der Verein am Dienstagabend mit.