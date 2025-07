Leipzig holt früheren Gislason-Assistenten Alonso als Trainer

„Dass wir so schnell jemanden finden und für den SC DHfK Leipzig begeistern konnten, der voll ins Anforderungsprofil passt, ist ein echter Glücksfall. Raúl kennt den Verein und die Bundesliga und weiß genau, was ihn hier erwartet“, sagte Leipzigs Geschäftsführer Karsten Günther: „Seine Verpflichtung ist ein nächster wichtiger Schritt auf unserem harten Weg zurück in die Erfolgsspur, und wir freuen uns darauf, diesen ab jetzt mit Raúl Alonso als Cheftrainer zu gehen.“

Alonso kehrt durch das Engagement in Sachsen in die HBL zurück, wo er von Januar 2022 bis Juni 2023 bereits als Cheftrainer für den HC Erlangen tätig war. Mit Pelister gewann der 46-Jährige zuletzt die mazedonische Meisterschaft und sammelte internationale Erfahrung in der Champions League. Seine Karriere begann Alonso als Assistent des heutigen Bundestrainers Alfred Gislason beim THW Kiel, er arbeitete unter anderem auch in Österreich und Belarus sowie für die Rhein-Main Bienen in der Frauen-Bundesliga.