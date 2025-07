Mannheimer Rekordspieler Groetzki kündigt Karriereende an

Patrick Groetzki hat sein Karriereende als Handballprofi für den Sommer 2026 angekündigt. Der 36 Jahre alte Rekordspieler der Rhein-Neckar Löwen wird nach der kommenden Saison eine Position im Management der Mannheimer übernehmen. Groetzki steht aktuell bei 549 Einsätzen und 1628 Toren in der Handball-Bundesliga, hinzu kommen 173 Länderspiele für Deutschland.

"In diesen 19 Jahren sind die Löwen für mich nicht nur sportlich zur Heimat geworden. Hier habe ich Freunde fürs Leben gefunden, hier fühle ich mich komplett zu Hause. Umso mehr freue ich mich auf das nächste Kapitel in 'meinem' Verein, das mich vor ganz neue Herausforderungen stellen wird. Wie immer auf dem Feld werde ich auch in neuer Funktion immer alles geben für die Rhein-Neckar Löwen", sagte Rechtsaußen Groetzki.