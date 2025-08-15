Newsticker
15 Tore! Magdeburg siegt dank Magnusson-Gala

Magdeburg siegt dank Magnusson-Gala

Omar Ingi Magnusson trifft in Lemgo nach Belieben. Der Vorjahresdritte Melsungen legt einen Fehlstart hin.
Nicht zu stoppen: Omar Ingi Magnusson
© IMAGO/SID/Michael Taeger
SID
Omar Ingi Magnusson trifft in Lemgo nach Belieben. Der Vorjahresdritte Melsungen legt einen Fehlstart hin.

Vizemeister SC Magdeburg ist dank einer 15-Tore-Gala seines Isländers Omar Ingi Magnusson mit einem souveränen Sieg in die Saison der Handball-Bundesliga gestartet, der Vorjahresdritte MT Melsungen hat hingegen sein erstes Spiel verloren.

Champions-League-Sieger Magdeburg setzte sich am Freitag beim TBV Lemgo-Lippe 33:29 (14:9) durch und hinterließ dabei phasenweise einen ganz starken Eindruck.

Melsungen unterlag in eigener Halle den Rhein-Neckar Löwen 27:29 (14:13). Gegen die Löwen hatte die MT auch in der vergangenen Saison die erste Niederlage kassiert, damals am dritten Spieltag.

Magdeburg-Star trifft nach Belieben

Magdeburgs Star Magnusson war für Lemgo nie zu stoppen und traf fast nach Belieben.

Nur drei Fehlwürfe leistete sich der 28-Jährige. Weil der SCM in der Schlussphase nicht mehr allzu konsequent verteidigte, gelang Lemgo noch Schadensbegrenzung.

In Kassel zogen die Löwen in der zweiten Halbzeit von 20:20 auf 24:20 davon. Danach fing sich Melsungen wieder, lief aber vergeblich dem Rückstand hinterher.

Haukur Thrastarson feierte mit sieben Treffern als bester Werfer ein starkes Bundesliga-Debüt für die Gäste. Bei Melsungen war Florian Drosten sechsmal erfolgreich.

