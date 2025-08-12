Auch Köster kaputt! Verletzungsmisere in Gummersbach

SID 12.08.2025 • 12:09 Uhr Zudem muss der VfL zunächst auf Nationalspieler Miro Schluroff und Talent Ole Pregler verzichten.

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat zwei Wochen vor Saisonstart gleich drei Ausfälle zu beklagen. Die Nationalspieler Julian Köster und Miro Schluroff sowie Jugend-Nationalspieler Ole Pregler verletzten sich am Wochenende. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Rückraumspieler Schluroff verletzte sich im Training vor einem internationalen Vorbereitungsturnier und musste vom Mannschaftsarzt am Meniskus operiert werden. Der Verein rechnet bei ihm „mit einer Ausfallzeit von sechs Wochen“.

Gummersbach beklagt nicht nur Köster-Verletzung

Während des Turniers knickte zudem Olympia-Silbermedaillengewinner Julian Köster um und zog sich eine Sprunggelenksverletzung zu, Pregler erlitt einen Muskelfaserriss.