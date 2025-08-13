Bis zu 15 Spiele im Free-TV: HBF kooperiert mit DF1

SID 13.08.2025 • 14:52 Uhr Der Supercup, das DHB-Pokal-Final-Four und ausgewählte Ligaspiele sind durch den Deal frei empfangbar.

Die Handball Bundesliga Frauen (HBF) ist eine TV-Partnerschaft mit dem Privatsender DF1 eingegangen. Durch den Deal laufen mit dem Supercup 2025, dem Final Four um den DHB-Pokal sowie ausgewählten Partien insgesamt bis zu 15 Spiele live im Free-TV. Das verkündeten beide Parteien am Mittwoch.

„Gerade im Jahr der Heim-Weltmeisterschaft ist es für uns sehr wichtig, neue Zielgruppen und Fans zu erreichen – deswegen freuen wir uns sehr, dass wir auch in der Spielzeit 2025/26 Spitzenhandball im Free-TV zeigen können“, sagte HBL-Geschäftsführer Christoph Wendt.

Im Supercup, der erstmals im Münchner SAP Garden stattfindet, trifft am 23. August (14.45 Uhr) Vizemeister HSG Blomberg-Lippe auf den Thüringer HC, der infolge der Insolvenz von Meister HB Ludwigsburg nachgerückt war. Für die Übertragung der Ligaspiele ist eine neue Anwurfzeit am Sonntag um 14.30 Uhr geschaffen worden. Die Spielzeit beginnt am 29. August, die Play-offs starten am 18. April 2026. Auch das Final Four um den DHB-Pokal am 14. und 15. März 2026 wird live auf DF1 und im Livestream zu sehen sein.