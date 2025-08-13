DHB-Kapitänin Döll wechselt nach Neckarsulm

SID 13.08.2025 • 10:18 Uhr Die Kapitänin der DHB-Auswahl bleibt nach dem Ludwigsburger Kollaps in der Bundesliga. Sie unterschreibt bei der Sport-Union einen Einjahresvertrag.

Nach dem finanziellen Zusammenbruch des deutschen Frauen-Handballmeisters HB Ludwigsburg hat auch DHB-Kapitänin Antje Döll einen neuen Verein gefunden. Die 36 Jahre alte Linksaußen unterschrieb bei der Sport-Union Neckarsulm einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Der Vorfall in Ludwigsburg war, glaube ich, für die gesamte Handball-Welt ein Schock, und dementsprechend schwer ist die Situation für uns Spielerinnen“, wird Döll in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Es ging für mich nun darum, kurzfristig eine Lösung zu finden, weil ich einfach wieder trainieren möchte und das Ziel verfolge, die Heim-WM mit Deutschland möglichst erfolgreich zu gestalten.“

Döll „sehr traurig und wütend“

Döll war mehr als zehn Jahre für die SG BBM Bietigheim bzw. Ludwigsburg aktiv und zählte bei allen nationalen und internationalen Titeln zum Kader. Trainer Thomas Zeitz erhofft sich durch die Erfahrung der 101-maligen Nationalspielerin „noch einmal einen Push“. Dölls Verpflichtung ist auch eine Reaktion auf die schwere Knieverletzung von Rückraumspielerin Alessia Riner.

„Ich war zehn Jahre in Bietigheim bzw. Ludwigsburg, dementsprechend hängt natürlich schon auch etwas an dieser Zeit und zunächst war ich nach dem Aus in diesem Verein sehr traurig und wütend. Deswegen bin ich aber auch umso glücklicher, mit Neckarsulm schnell eine tolle Lösung gefunden zu haben und zu wissen, dass ich wieder nach vorne schauen kann“, sagte Döll.

{ "placeholderType": "MREC" }