Fall Ludwigsburg: Schober sorgt sich um DHB-Spielerinnen

Die Heim-WM findet der Handballerinnen in knapp drei Monaten statt. Die finanzielle Lage der HB Ludwigsburg macht in der Vorbereitung Sorgen.

„Das ist alles andere als optimal, was da passiert ist“, sagte der 52-Jährige im ZDF-Morgenmagazin : „Viele unserer Nationalspielerinnen hätten sich dort optimal auf die Weltmeisterschaft vorbereiten können.“

Am Montagabend hatte der insolvente Bundesligaklub mitgeteilt, dass die wirtschaftliche Grundlage fehle, um die Spielerinnen weiterhin an ihre bestehenden Verträge zu binden. Ob und mit welcher Mannschaft Ludwigsburg in die Saison geht, ist unklar.