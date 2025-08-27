Gummersbach gewinnt erste Partie der 60. HBL-Saison

SID 27.08.2025 • 21:02 Uhr Der VfL Gummersbach triumphiert im Eröffnungsspiel der Handball-Bundesliga. Nationalspieler Julian Köster meldet sich zurück.

Der VfL Gummersbach hat im Eröffnungsspiel der 60. Saison der Handball-Bundesliga (HBL) einen Erfolg gefeiert. Das Team von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson siegte bei der TSV Hannover-Burgdorf 29:26 (15:11) - wie im Vorjahr: Auch am ersten Spieltag der Saison 2024/25 hatten die Gummersbacher in Hannover gewonnen.

Bester VfL-Werfer beim Auftaktsieg war der Niederländer Kay Smits mit sechs Toren. Nationalspieler Julian Köster, der vor zwei Wochen umgeknickt war und sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte, war wieder fit und erzielte vier Treffer.

Uscins in starker Frühform

Auf der Gegenseite präsentierte sich Nationalspieler Renars Uscins (8 Tore) in starker Frühform. Die Vorsaison hatte Hannover auf Rang sechs abgeschlossen und sich so für die European League qualifiziert. Gummersbach hatte auf Rang sieben das internationale Geschäft knapp verpasst.