Namhafter Zugang für den THW Kiel

SID 20.08.2025 • 14:32 Uhr Der Slowene kommt aus Spanien und ist bereits der zweite namhafte Zugang des THW für den nächsten Sommer.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat zur Saison 2026/27 den slowenischen Nationalspieler Domen Makuc verpflichtet. Der 25 Jahre alte Rückraumspieler wird vom FC Barcelona an die Förde wechseln und einen Vertrag bis 2030 erhalten, wie der Bundesligist bei seiner Pressekonferenz zur Saisoneröffnung mitteilte.

„Domen passt mit seiner Spielweise in unsere Mannschaft der Zukunft und war deshalb auch unser Wunschkandidat für den Rückraum“, sagte Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Makuc bringe aus Barcelona „eine Menge Erfahrung mit und hat trotzdem noch Potenzial, sich bei uns weiterzuentwickeln“.