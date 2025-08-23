Handball-Supercup heute: Füchse Berlin - THW Kiel live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 23.08.2025 • 17:44 Uhr Die deutsche Handball-Saison steht in den Startlöchern. Los geht es mit dem Supercup-Kracher zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel.

Bevor es mit der Handball-Bundesliga wieder losgeht, steht der Supercup auf dem Programm. Der Meister misst sich mit dem Rekordmeister, die Füchse Berlin treffen auf den THW Kiel. SPORT1 tickert die Partie ab 18 Uhr.

+++ Füchse Berlin - THW Kiel 12:10 (18.) +++

Kiel unterläuft zwei Fehlwürfe in Folge, wodurch den Füchsen die bislang deutlichste Führung mit zwei Toren Abstand gelingt.

+++ Füchse Berlin - THW Kiel 10:10 (15.) +++

Den Angriffsreihen wird es aber auch sehr einfach gemacht. Die Partie hat aktuell Züge von einem Allstar-Game, in welchem es vor allem um viele Treffer und nur wenig Abwehraktionen geht.

+++ Füchse Berlin - THW Kiel 8:8 (12.) +++

Beide Teams stellen ihr ganzen Können unter Beweis. Sie werfen spektakuläre Tore, die Keeper nehmen freie Würfe raus und es herrscht weiterhin ein unglaubliches Tempo. „Komplett wildes Spiel“, meint der euphorische Dyn-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld.

+++ Füchse Berlin - THW Kiel 7:6 (8.) +++

Bei den Kielern dominiert Elias Ellefsen das Offensivspiel. Er hat vier der ersten sechs Treffer erzielt und sich dabei noch keinen Fehlwurf geleistet.

+++ Füchse Berlin - THW Kiel 5:5 (5.) +++

Das Tempo ziehen beide Teams weiterhin durch. Berlins Keeper Dejan Milosavljev hält den ersten Siebenmeter im Spiel. Auf der Gegenseite nimmt Andreas Wolff einen freien Wurf nach einem Tempogegenstoß raus. Die Torhüter werden warm.

+++ Füchse Berlin - THW Kiel 2:1 (1.) +++

Das Spiel startet mit einem irren Tempo. In den ersten 45 Sekunden sind bereits drei Treffer gefallen.

+++ Füchse Berlin - THW Kiel 0:0 (Anwurf) +++

Der Supercup ist gestartet. Die Füchse haben den ersten Ballbesitz der Partie. Berlin geht als kleiner Favorit in die Partie.

+++ Kiel mit Problemen in der Vorbereitung +++

Den Supercup haben die Kieler bislang 13 Mal gewonnen, „ein Sieg“ am Samstag gegen die Füchse „würde der Mannschaft guttun“, sagt Trainer Filip Jicha. Der Tscheche hatte in der Vorbereitung allerdings mit Problemen zu kämpfen. Bis zu fünf Spieler fehlten verletzungsbedingt, Hendrik Pekeler (Achillessehnenriss), für den der Schweizer Lukas Laube kurzfristig nachverpflichtet wurde, fällt noch lange aus, ebenso Neuzugang Gonzalo Perez des Vargas (Kreuzbandriss) - der Spanier soll sich mit Andres Wolff im Tor abwechseln.

+++ „Überall lauern Gefahren in unserer Liga“ +++

Als eine von zahlreichen Mannschaften will der THW in der Bundesliga, die am 27. August wieder losgeht, Jagd auf den erstmaligen Meister Berlin machen. Sportvorstand Stefan Kretzschmar nennt neben seinen Füchsen vor allem den Meisterschaftszweiten SC Magdeburg, gegen den die Berliner das Finale der Champions League verloren haben, als Meisterkandidaten. Er nennt den THW Kiel, die SG Flensburg-Handewitt, die Rhein-Neckar Löwen, „und da könnte man die Tabelle jetzt auch weiter runtergehen“. Wie gesagt: „Überall lauern Gefahren in unserer Liga.“

+++ So geht der THW in die Saison +++

Die größte Gefahr? Vielleicht der THW Kiel, der in den vergangenen beiden Jahren in der Liga freilich nicht mehr das Maß der Dinge war? Zuletzt gewann der Rekordmeister den Titel dort 2023.