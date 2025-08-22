HBL: Göppingen bindet Quartett um Cheftrainer Matschke

SID 22.08.2025 • 13:15 Uhr Der 43-Jährige sei der "ideale Teammanager für eine herausfordernde Entwicklungsarbeit mit jungen Top-Talenten."

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen setzt weiter auf Ben Matschke. Die Württemberger haben den Vertrag mit dem Trainer und Teammanager verlängert, zur Laufzeit machte der Klub keine Angaben. Auch U21-Nationalspieler Elias Newel (bis 2029), Kapitän Ymir Gislason und Victor Klöve (beide bis 2028) bleiben in Göppingen länger an Bord.

{ "placeholderType": "MREC" }

Matschke hatte Göppingen in seiner ersten Saison auf den zwölften Platz der Bundesliga (HBL) geführt. Er sei der „ideale Teammanager für eine herausfordernde Entwicklungsarbeit mit jungen Top-Talenten“, schrieb der Klub auf seiner Webseite. Seine „professionelle, akribische Arbeitsweise in Details“ zeichne ihn „auch weit über das Spielfeld hinaus aus“.