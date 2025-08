HBL: Löwen sichern sich Kreisläufer Seesing ab 2026

Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat den talentierten Nationalspieler Aron Seesing zur Saison 2026/27 verpflichtet. Der 22 Jahre alte Kreisläufer steht in der kommenden Spielzeit noch beim Aufsteiger Bergischer HC unter Vertrag und stößt im Sommer 2026 zu den Mannheimern. Das teilte der Tabellenneunte der Vorsaison am Freitag mit.

„Aron hat sich in den letzten beiden Jahren extrem gut entwickelt und gerade im Aufstiegsjahr viel Verantwortung beim BHC übernommen, was die Nominierung von Alfred Gislason bestätigt“, sagte Löwen-Trainer Maik Machulla. Seesing hatte im Mai im EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben.

Seesing soll den Dänen Steven Plucnar ersetzen, der in seine letzte Saison bei den Mannheimern geht und den Klub mit Ablauf seines Vertrags verlassen wird. Uwe Gensheimer, Sportlicher Leiter der Löwen, sieht in Seesing ein „herausragendes Talent“ auf der Kreisläuferposition: „Dass er sich für uns entschieden hat, zeigt, dass unser sportliches Konzept überzeugt. Wir sehen in ihm einen zentralen Baustein für unsere Zukunft.“