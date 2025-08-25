HBL: SCM-Coach Wiegert rechnet mit "Fünfkampf" im Titelrennen

SID 25.08.2025 • 11:16 Uhr Der Coach des SC Magdeburg hat nicht nur Meister Füchse Berlin auf der Rechnung.

Trainer Bennet Wiegert vom Champions-League-Sieger SC Magdeburg geht von einem erneut engen Titelrennen in der kommenden Saison der Handball-Bundesliga (HBL) aus. Nach dem in der Vorsaison knapp verlorenen Zweikampf mit Meister Füchsen Berlin rechne er damit „dass es vielleicht sogar einen Fünfkampf gibt. Flensburg und Kiel werden kommen. Melsungen wird ebenfalls wieder eine Rolle spielen. Das macht den Titelkampf noch anspruchsvoller“, sagte Wiegert im Interview mit der Magdeburger Volksstimme.

{ "placeholderType": "MREC" }

Vizemeister Magdeburg startet am kommenden Freitag mit einem Auswärtsspiel beim TBV Lemgo Lippe in die neue Spielzeit. Die Vorbereitung verlief „vielversprechend. Die Spieler hatten endlich mal einen längeren Urlaub und wir konnten an das Ganze mit dem Faktor Lust herangehen“, sagte Wiegert: „Keiner hat geklagt, dass die Pause viel zu kurz war und er schon wieder hier sein muss. Und weil alle im Urlaub fleißig waren und ihr Programm abgearbeitet haben, konnten wir sofort mit den Testspielen starten.“