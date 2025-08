Ludwigsburg-Krise: Gaugisch fordert "schnelle Lösungen"

Am Montagabend hatte der insolvente Klub mitgeteilt, dass die wirtschaftliche Grundlage fehle, um die Spielerinnen weiterhin an ihre bestehenden Verträge zu binden.

DHB-Stars müssen schnell neue Vereine finden

„Für alle Beteiligten gilt es jetzt, so schnell wie möglich Lösungen zu finden. Ludwigsburg war eine super Station, sehr fordernd mit einer Top-Mannschaft auf Champions-League-Niveau. Da ist es so kurz vor dem Saisonstart schwer, einen adäquaten Verein zu finden“, sagte Gaugisch: „Ich hoffe sehr, dass sich für alle Involvierten Lösungen finden lassen, um möglichst schnell wieder in den sportlichen Alltag zu kommen. Wir werden sie dabei so gut es geht unterstützen.“