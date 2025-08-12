Nächster Ludwigsburg-Abgang: Behrend zurück in Oldenburg

SID 12.08.2025 • 10:43 Uhr Die nächste Nationalspielerin wechselt zu ihrem Ex-Klub.

Handball-Nationalspielerin Jenny Behrend hat als nächste Spielerin den im Chaos versunkenen deutschen Serienmeister HB Ludwigsburg verlassen. Wie der VfL Oldenburg am Dienstag bekannt gab, wechselt die 29-Jährige für die neue Saison zurück zu ihrem Ex-Klub. "Ich bin unfassbar dankbar für die Chance, die ich beim VfL bekommen habe, und dafür, dass sie mich so auffangen", sagte Behrend. Die Außenspielerin war bereits von 2014 bis 2021 für Oldenburg aktiv und feierte 2018 den Triumph im DHB-Pokal. "Ganz realisiert" habe sie ihr Comeback aber noch nicht.

An Ludwigsburg lässt Behrend derweil kein gutes Haar. "Es wurde mit Existenzen gespielt", sagte sie. Vor wenigen Tagen hatte der Verein einen Insolvenzantrag eingereicht, die Spielerinnen standen vor dem Nichts. "Es kam für uns alle super überraschend, ich habe es selbst noch nicht so ganz begriffen", so Behrend. Am Montag war bereits Nationalmannschaftskollegin Xenia Smits zurück an eine alte Wirkungsstätte gewechselt, die 31-Jährige läuft in der kommenden Saison wieder für Metz Handball in Frankreich auf.