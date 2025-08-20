Newsticker
Schweizer Rückraumtalent Sigrist ab 2026 in Melsungen

Melsungen holt Schweizer Jungstar

Ab 2026 im Melsunger Trikot: Luca Sigrist (l.)
© MT/MT
SID
Der Jungnationalspieler Luca Sigrist bindet sich bis 2028 an die Nordhessen.

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat wenige Tage vor dem Saisonstart schon den ersten Transfer für das anschließende Spieljahr getätigt.

Der European-League-Teilnehmer verpflichtete den Schweizer Jungnationalspieler Luca Sigrist ab der Saison 2026/27. Das 19 Jahre alte Rückraumtalent vom Schweizer Vizemeister HC Kriens-Luzern unterschrieb zunächst für zwei Jahre.

