Schweizer Rückraumtalent Sigrist ab 2026 in Melsungen

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat wenige Tage vor dem Saisonstart schon den ersten Transfer für das anschließende Spieljahr getätigt.
Melsungen holt Schweizer Jungstar
Der Jungnationalspieler Luca Sigrist bindet sich bis 2028 an die Nordhessen.
Ab 2026 im Melsunger Trikot: Luca Sigrist (l.)
Der European-League-Teilnehmer verpflichtete den Schweizer Jungnationalspieler Luca Sigrist ab der Saison 2026/27. Das 19 Jahre alte Rückraumtalent vom Schweizer Vizemeister HC Kriens-Luzern unterschrieb zunächst für zwei Jahre.