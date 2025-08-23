Spektakuläre Aufholjagd: Thüringer HC gewinnt den Supercup

SID 23.08.2025 • 16:42 Uhr Nach einem Neun-Tore-Rückstand besiegen die Nachrücker für die insolvente HB Ludwigsburg die HSG Blomberg-Lippe 31:30.

Als Nachrückerinnen zum Titel: Die Handballerinnen des Thüringer HC haben nach einer spektakulären Aufholjagd zum vierten Mal den Supercup gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Herbert Müller, die im Mai sensationell die European League gewonnen hatte, besiegte Vizemeister HSG Blomberg-Lippe 31:10 (10:14).

Der THC ersetzte bei der Supercup-Premiere in München den insolventen Double-Gewinner und Titelverteidiger HB Ludwigsburg.

Dabei hatte es im fast vollbesetzten SAP Garden zunächst nach einem Debakel für die Thüringerinnen ausgesehen. Nach nur 20 Minuten lag das Team um die österreichische Torjägerin Johanna Reichert, die vor dem Anwurf als beste Spielerin der vergangenen Saison ausgezeichnet wurde, mit neun Toren zurück (4:13).

Danach aber kämpfte sich der THC zurück – nicht zuletzt dank Laura Niske, die als Nachfolgerin der ehemaligen Nationaltorhüterin Dinah Eckerle aus Buxtehude zurückgekehrt war. In der 45. Minute gelang zum 21:20 erstmals die Führung – abgeben mussten die Thüringerinnen sie danach nicht mehr. Ihre beste Schützin war Rikke Hoffbeck Petersen (10 Tore).

