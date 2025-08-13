Torhüter-Knall bei Magdeburg!

SID 13.08.2025 • 11:13 Uhr Der Torhüter plant ab Sommer 2026 einen Vereinswechsel. Gründe nannte er nicht – will sie aber zu gegebener Zeit öffentlich machen.

Torhüter Sergey Hernandez wird den Handball-Bundesligisten SC Magdeburg nach der Saison 2025/26 verlassen.

Der 30 Jahre alte spanische Nationalspieler habe sich entschieden, seinen Weg ab Sommer 2026 bei einem anderen Klub fortzusetzen, teilte der Champions-League-Sieger am Mittwoch mit.

„Nach reiflicher Überlegung habe ich die schwere Entscheidung getroffen, ein neues Kapitel in meiner Karriere zu beginnen“, sagte Hernandez. Die Hintergründe für seinen Abschied ließ er offen: „Aus Respekt gegenüber allen Beteiligten werde ich die Gründe und Details zu gegebener Zeit mitteilen. Ich hoffe, ihr könnt diese Entscheidung verstehen und respektieren.“

Magdeburg hätte Hernandez gerne gehalten

Hernandez war 2023 von Benfica Lissabon nach Magdeburg gewechselt und feierte mit dem SCM zahlreiche Erfolge. In zwei Spielzeiten gewann er den IHF Super Globe, die Deutsche Meisterschaft, den DHB-Pokal und zuletzt auch die Königsklasse.

