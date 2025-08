Wegen Finanzchaos: Handball-Supercup ohne Ludwigsburg

Für den Meister spielt nun der Thüringer HC in München gegen die HSG Blomberg-Lippe.

Für den Meister spielt nun der Thüringer HC in München gegen die HSG Blomberg-Lippe.

Die Handball-Bundesliga der Frauen hat auf das drohende Aus des insolventen Meisters HB Ludwigsburg reagiert und den Supercup am 23. August modifiziert.

Statt Ludwigsburg trifft nun European-League-Sieger Thüringer HC in München auf Vizemeister HSG Blomberg-Lippe.

HBF-Geschäftsführer Christoph Wendt mit Statement

Am Montagabend hatte der insolvente Klub mitgeteilt, dass die wirtschaftliche Grundlage fehle, um die Spielerinnen weiterhin an ihre bestehenden Verträge zu binden. Ob und mit welcher Mannschaft Ludwigsburg in die Saison geht, ist unklar.