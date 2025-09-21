Erster Füchse-Ligasieg nach Doppelrauswurf

SID 21.09.2025 • 16:45 Uhr Der Bann ist gebrochen: Die Füchse Berlin gewinnen wieder ein Ligaspiel - dank ihres Superstars.

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin hat seinen ersten Bundesliga-Sieg nach dem Führungsbeben im Verein gefeiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Füchse gewannen gegen die MT Melsungen am Sonntag 30:24 (14:13), es war zugleich der erste Liga-Erfolg unter dem neuen Trainer Nicolej Krickau. In der Champions League hatten sich die Berliner am Donnerstag bereits gegen Aalborg Handbold durchgesetzt und den ersten Schritt aus der Krise getan.

Die Füchse hatten in einem aufsehenerregenden Schritt Meistertrainer Jaron Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar entlassen.