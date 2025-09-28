Handball: Füchse setzen Aufholjagd fort

SID 28.09.2025 • 19:46 Uhr Meister Berlin feiert in der Bundesliga den dritten Sieg in Serie. Flensburg rückt auf Platz zwei vor.

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin kommt in der Bundesliga nach seinem kapitalen Fehlstart immer besser in Schwung. Die Berliner gewannen am Sonntag völlig ungefährdet 35:23 (19:13) gegen den ThSV Eisenach und fuhren damit den dritten Liga-Erfolg in Serie sowie wettbewerbsübergreifend den fünften Sieg in Folge ein. In der Tabelle liegt der Titelverteidiger mit 8:4 Punkten auf Platz sechs.

Auf Platz zwei hinter dem noch makellosen Spitzenreiter THW Kiel (12:0) rückte die SG Flensburg-Handewitt (12:0) durch ein 32:28 (15:12) gegen FA Göppingen vor. Champions-League-Sieger SC Magdeburg (9:1) ist derzeit bei der Klub-WM in Ägypten im Einsatz, das Topduell des sechsten Spieltags zwischen dem SCM und Kiel ist auf den 23. Dezember verlegt worden.