Handball: Gummersbach knackt auch Melsungen

SID 04.09.2025 • 20:47 Uhr Der Altmeister startet erstmals seit 2016 wieder mit zwei Siegen in die Bundesliga.

Der frühere Handball-Serienmeister VfL Gummersbach ist erstmals seit neun Jahren wieder mit zwei Siegen in eine Bundesliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson gewann am Donnerstag 29:28 (13:10) in einem packenden Spiel gegen die MT Melsungen und ist damit eines von fünf Teams mit noch makelloser Bilanz. Für den Vorjahresdritten Melsungen war es die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

Den ersten Saisonsieg feierte Ex-Meister TBV Lemgo Lippe, der mit 34:29 (15:15) beim SC DHfK Leipzig gewann. Die Leipziger sind als eines von vier Teams noch ohne Punkt.