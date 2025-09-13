Handball: Kiel nach Nordduell weiter makellos

SID 13.09.2025 • 21:56 Uhr Elias Ellefsen á Skipagötu führt den Rekordmeister mit elf Toren zum Sieg über Hamburg.

Rekordmeister THW Kiel bleibt auch nach dem dritten Spiel in der Handball-Bundesliga makellos. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha setzte sich im Nordduell gegen den HSV Hamburg 27:25 (16:14) durch. Drei Siege in drei Spielen sind neben Kiel zum Saisonstart nur Vizemeister SC Magdeburg gelungen. Ungeschlagen ist zudem die SG Flensburg-Handewitt, die allerdings bereits zweimal unentschieden gespielt hat.

Herausragender Spieler beim Kieler Heimsieg war Elias Ellefsen á Skipagötu. Der 23-Jährige von den Faröern erzielte bereits in der ersten Halbzeit acht Tore, insgesamt kam der Rückraumspieler auf elf Treffer. Dennoch mussten die THW-Fans unter den 10.104 Zuschauerinnen und Zuschauern bis wenige Sekunden vor Schluss zittern.

„Das war ein hartes Stück Arbeit. Hamburg hat das sehr gut gemacht“, lobte Ellefsen á Skipagötu, der einen persönlichen Ligabestwert für Kiel aufstellte. Seit 2023 spielt der in Kopenhagen geborene Tempo-Handballer für die Zebras, „zum ersten Mal konnte ich die gesamte Vorbereitung ohne Verletzung absolvieren“, erklärte er bei Dyn seinen Aufschwung.