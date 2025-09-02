Handball: Kretzschmar verlässt Füchse zum Saisonende

SID 02.09.2025 • 13:27 Uhr Der frühere Nationalspieler hatte das Amt 2020 übernommen.

Sportvorstand Stefan Kretzschmar wird den deutschen Handballmeister Füchse Berlin am Ende der laufenden Saison verlassen. Das teilte der 52-Jährige am Dienstag bei Instagram mit. Hintergrund der Entscheidung sind laut Medienberichten Spannungen mit Geschäftsführer Bob Hanning.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Nach über fünf Jahren als Sportvorstand der Füchse Berlin habe ich entschieden, nach dem Ende der laufenden Saison neue Wege zu gehen“, so Kretzschmar. Er wolle mit seiner frühzeitigen Ankündigung „den medialen Druck nehmen und den Fokus auf unsere ambitionierten Ziele in dieser Saison lenken“. Öffentliche Diskussionen um die strategische Ausrichtung würden dem Verein nicht gut tun, so Kretzschmar.