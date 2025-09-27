Handball: Löwen schlagen Leipzig

SID 27.09.2025 • 20:47 Uhr Zuletzt ging es auf und ab für das Team um Nationaltorwart David Späth.

Die Rhein-Neckar Löwen haben nach zuletzt wechselhaften Auftritten in der Handball-Bundesliga einen befreienden Heimerfolg gefeiert.

Das Team um Nationaltorwart David Späth gewann am Samstag gegen den weiter sieglosen SC DHfK Leipzig mit 30:24 (12:11) und fand damit eine Antwort auf die jüngste Auswärtsniederlage beim TSV Hannover-Burgdorf (24:28). Die Löwen (8:4 Punkte) halten als Tabellensechster damit den Kontakt zur Spitzengruppe, Leipzig (1:11) bleibt Vorletzter.