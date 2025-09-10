Handball: Weiterer Flensburger Neuzugang für 2026

SID 10.09.2025 • 15:36 Uhr Für den holprig in die Bundesliga gestarteten European-League-Sieger ist der Franzose Aymeric Minne bereits der zweite Neuzugang für den kommenden Sommer.

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat sich ab der Saison 2026/27 die Dienste des französischen Nationalspielers Aymeric Minne gesichert.

Der 28 Jahre alte Rückraumspieler kommt vom französischen Spitzenklub HBC Nantes nach Flensburg und mache das Team „noch variabler“, wie der European-League-Sieger am Mittwoch mitteilte.

Neuzugang überzeugt durch „Spielintelligenz“

Zur Vertragslaufzeit machten die Flensburger keine Angabe, Medienberichten zufolge soll sie vier Jahre betragen.

„Mit ihm gewinnen wir einen Spieler, der nicht nur durch Torgefahr, sondern insbesondere durch seine Spielintelligenz überzeugt und zudem auf allen drei Rückraumpositionen flexibel einsetzbar ist“, wird SG-Geschäftsführer Holger Glandorf in der Klub-Mitteilung zitiert. Minne bringe zudem „Tempo, Kreativität und Durchschlagskraft auf hohem Niveau“ mit.

Bereits der zweite Neuzugang für nächstes Jahr

In Nantes spielt Minne seit 2019, Flensburg wird für ihn die erste Bundesligastation. Bei der Weltmeisterschaft im Frühjahr gewann er mit der französischen Auswahl die Bronzemedaille.