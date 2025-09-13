Handball: Nationaltorwart Späth verlängert bei den Löwen

SID 13.09.2025 • 19:26 Uhr Der 23-Jährige spielt seit der Jugend für den Klub aus Mannheim - und will in Zukunft wieder Titel holen.

Handball-Nationaltorwart David Späth hat seinen Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen vorzeitig bis 2029 verlängert. Das gab der Klub aus Mannheim vor dem Bundesligaspiel am Samstagabend gegen den ThSV Eisenach bekannt.

Ursprünglich lief Späths Vertrag bis 2027. Der 23-Jährige spielt seit der Jugend für die Löwen, gewann 2023 den WM-Titel mit der U21 und holte 2024 Olympiasilber in Paris.

Laut den Rhein-Neckar Löwen hätten „mehrere europäische Spitzenvereine Interesse“ an seiner Verpflichtung gehabt, doch Späth sagt: „Mein Herz schlägt für die Löwen.“ Vor zwei Jahren gewann er mit dem Klub den DHB-Pokal. „Am liebsten möchte ich in den nächsten Jahren international spielen und meinen Traum von einem weiteren Titel erfüllen“, sagte Späth.