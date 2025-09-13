Handball: Nationaltorwart Späth verlängert bei den Löwen

Handball-Nationaltorwart David Späth hat seinen Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen vorzeitig bis 2029 verlängert. Das gab der Klub aus Mannheim vor dem Bundesligaspiel am Samstagabend gegen den ThSV Eisenach bekannt.
Nationaltorwart verlängert
Ursprünglich lief Späths Vertrag bis 2027. Der 23-Jährige spielt seit der Jugend für die Löwen, gewann 2023 den WM-Titel mit der U21 und holte 2024 Olympiasilber in Paris.
Laut den Rhein-Neckar Löwen hätten „mehrere europäische Spitzenvereine Interesse“ an seiner Verpflichtung gehabt, doch Späth sagt: „Mein Herz schlägt für die Löwen.“ Vor zwei Jahren gewann er mit dem Klub den DHB-Pokal. „Am liebsten möchte ich in den nächsten Jahren international spielen und meinen Traum von einem weiteren Titel erfüllen“, sagte Späth.
„David verkörpert wie kaum ein anderer die Löwen-DNA“, erklärte Uwe Gensheimer, Sportlicher Leiter des Vereins: „Seine Identifikation mit dem Verein und der Region ist außergewöhnlich – und genau diese Spieler sind es, die unsere Zukunft prägen.“ Auch Trainer Maik Machulla betonte die Bedeutung seines Torwarts: „David ist nicht nur ein herausragender Keeper, sondern auch ein emotionsgeladener Mentalitätsspieler.“ Seine Vertragsverlängerung sei ein „tolles Zeichen für den ganzen Verein“.