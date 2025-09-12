Handball: Verletzter Unbehaun verlängert Vertrag in Hamburg

SID 12.09.2025 • 14:21 Uhr Levin Unbehaun verlängert seinen Vertrag langfristig. Wegen einer Fuß-OP fällt er jedoch wohl für den Rest der Saison aus.

Erst verletzt, dann verlängert: Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat Eigengewächs Levin Unbehaun bis 2029 an sich gebunden, muss zugleich aber wohl für den Rest der Spielzeit auf den Rechtsaußen verzichten. Aufgrund einer Fuß-OP stehe der Linkshänder dem Klub vorerst nicht mehr zur Verfügung, „spätestens zur neuen Saison“ wolle Unbehaun wieder angreifen. Das teilten die Norddeutschen am Freitag mit.

„Wir sind sehr stolz, dass wir mit Levin den nächsten Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs dauerhaft im Profikader halten können“, sagte Sportdirektor Johannes Bitter. Parallel betonte er, dass bei der Genesung keinerlei Zeitdruck bestehe: „Uns ist wichtig, dass er gesund und dauerhaft problemfrei zurückkommt – dann warten wir lieber zwei Wochen länger, als etwas zu überstürzen.“