Nationalspieler klärt Zukunft

SID 12.09.2025 • 21:03 Uhr Der deutsche Handball-Nationalspieler Timo Kastening verlängert langfristig bei der MT Melsungen.

Die MT Melsungen setzt langfristig auf Kapitän Timo Kastening.

Der deutsche Handball-Nationalspieler hat seinen Vertrag bei den Nordhessen um drei weitere Jahre bis 2029 verlängert, das gab der Bundesligist am Freitag bekannt. Rechtsaußen Kastening (30) spielt seit fünf Jahren für die MT.

Melsungen-Boss schwärmt von Kastening

„Über Timos Qualitäten auf dem Spielfeld müssen wir nicht sprechen“, sagte Sportvorstand Michael Allendorf. Der Routinier sei aber auch darüber hinaus wichtig. „Auch dank Timo ist die Truppe in den zurückliegenden Jahren zu einer Einheit geworden, die sich nicht nur auf der Platte sehr gut versteht.“