Möller beerbt Möller: Neuer Torhüter für Flensburg

Die SG reagiert auf den angekündigten Abgang von Kevin Möller. Auf den Dänen folgt ein Schwede - mit gleichem Nachnamen.
Möller beerbt Möller: Nur drei Tage nach dem angekündigten Abschied von Torhüter Kevin Möller hat die SG Flensburg-Handewitt mit Simon Möller einen Nachfolger gefunden. Der Schwede Simon Möller wird den Dänen zwischen den Pfosten des Handball-Bundesligisten ersetzen. Der 25-Jährige wechselt im Sommer 2026 vom französischen Erstligisten Fenix Toulouse zur SG.

"Wir freuen uns sehr, Simon in unserer Mannschaft begrüßen zu dürfen", sagte Flensburgs Geschäftsführer Holger Glandorf: "Er bringt internationale Erfahrung, ein enormes Talent und die nötige Ruhe für diese Position mit. Wir sind überzeugt, dass er eine starke Zukunft bei der SG vor sich hat."

