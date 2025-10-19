Fünfter Sieg in Folge: Füchse bleiben an Flensburg dran

SID 19.10.2025 • 16:55 Uhr Der Berliner Erfolg in Stuttgart ist unterm Strich ungefährdet. Wettbewerbsübergreifend ist das Krickau-Team nun seit zehn Spielen ungeschlagen.

Die Siegesserie geht weiter: Titelverteidiger Füchse Berlin lässt sich in der Handball-Bundesliga nicht abschütteln.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Hauptstadt-Klub von Coach Nicolej Krickau holte bei Abstiegskandidat TVB Stuttgart beim 36:30 (17:15) seinen fünften Liga-Sieg nacheinander und liegt mit 14:4 Punkten wieder nur zwei Zähler hinter dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt (16:2).