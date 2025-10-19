Fünfter Sieg in Folge: Füchse bleiben an Flensburg dran

Die Siegesserie geht weiter: Titelverteidiger Füchse Berlin lässt sich in der Handball-Bundesliga nicht abschütteln.
Fünfter Sieg in Folge für die Füchse
Der Berliner Erfolg in Stuttgart ist unterm Strich ungefährdet. Wettbewerbsübergreifend ist das Krickau-Team nun seit zehn Spielen ungeschlagen.
In der Erfolgsspur: Mathias Gidsel (M.) mit Berlin
Der Hauptstadt-Klub von Coach Nicolej Krickau holte bei Abstiegskandidat TVB Stuttgart beim 36:30 (17:15) seinen fünften Liga-Sieg nacheinander und liegt mit 14:4 Punkten wieder nur zwei Zähler hinter dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt (16:2).
In Stuttgart ragte bei Berlins insgesamt zehntem Pflichtspielsieg in Serie einmal mehr Welthandballer Mathias Gidsel mit 13 Treffern aus dem Gäste-Team heraus. Bei den seit nunmehr sechs Spielen sieglosen Schwaben konnte auch Ex-Nationalspieler Kai Häfner als bester Schütze (neun Tore) die dritte Heimpleite nicht verhindern.