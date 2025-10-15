Handball: Auch Häfner fehlt Stuttgart wochenlang

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart muss wochenlang ohne seinen Spielmacher Max Häfner auskommen. Der Spielmacher zog sich im Ligaspiel beim TBV Lemgo eine Mittelhandfraktur der linken Hand zu, dies teilten die Schwaben am Mittwoch mit.
Häfner fehlt Stuttgart wochenlang
Der Spielmacher verletzt sich schwer an der Hand. Er ist der nächste hochkarätige Ausfall beim TVB.
Abgehoben: Max Häfner (oben)
© IMAGO/SID/Julia Rahn
Häfner hatte sich zuletzt in starker Form präsentiert, traf in acht Spielen 31 Mal. Neben Häfner fehlen dem TVB auch die Leistungsträger Jonas Truchanovicius (Kreuzbandriss), Lenny Rubin (Fußgelenkverletzung) und Samuel Röthlisberger (Daumenoperation).