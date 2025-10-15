Handball: Auch Häfner fehlt Stuttgart wochenlang

SID 15.10.2025 • 10:35 Uhr Der Spielmacher verletzt sich schwer an der Hand. Er ist der nächste hochkarätige Ausfall beim TVB.

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart muss wochenlang ohne seinen Spielmacher Max Häfner auskommen. Der Spielmacher zog sich im Ligaspiel beim TBV Lemgo eine Mittelhandfraktur der linken Hand zu, dies teilten die Schwaben am Mittwoch mit.

