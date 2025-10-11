Newsticker
Handball: Derby zwischen Flensburg und Kiel heute LIVE im Free-TV, Stream und Ticker

Handball-Kracher läuft im Free-TV

Am Samstag ist es in der Handball-Bundesliga Zeit für das 113. Nord-Derby zwischen Flensburg und Kiel. Beide Mannschaften sind heiß auf einen Sieg und die damit einhergehende Tabellenführung.
Der verlustpunktfreie THW Kiel empfängt die Rhein-Neckar Löwen zum Spitzenspiel der Handball-Bundesliga. Die Gäste bringen den Tabellenführer gehörig ins Schwitzen. Die Entscheidung fällt in der allerletzten Szene - und erst nach Videobeweis.
SPORT1
Am Samstag kommt es zu einem wahrlichen Handball-Knaller. Im Nord-Derby zwischen Flensburg und Kiel (ab 15.40 Uhr) geht es heiß einher, denn beide Mannschaften sind seit Beginn der Saison in Top-Form.

Schon seit Monaten ist der Handball-Klassiker komplett ausverkauft. „Ich erwarte eine gute Atmosphäre, einen hitzigen Kampf und ein gutes Handballspiel”, sagte auch Flensburgs Star Marko Grgic, der vor seiner Derby-Premiere steht.

Handball-Bundesliga: So können Sie THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt heute LIVE verfolgen!

Zurzeit ist die SG Flensburg-Handewitt dem Tabellenführer THW Kiel eng auf den Fersen: Nur ein Punkt liegt zwischen den Rivalen. Doch nicht nur den deutschen Titel ersehnen sich die Flensburger. „Wir wollen um drei Titel spielen”, so Grgic.

Bislang ist Flensburg auf Kurs: In den letzten fünf Spielen blieben die Flensburger unbesiegt, davor setzte es zwei Unentschieden. Doch auch Kiel zeigt sich als ein würdigen Gegner, denn sie haben seit Saisonanfang erst einen Punkt abgegeben.

„Wir haben nach dem positiven Saison-Start viel Selbstvertrauen”, sagte Kiels Top-Spieler Domagoj Duvnjak.

