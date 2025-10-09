Handball: Erster Sieg für den Bergischen HC

SID 09.10.2025 • 20:54 Uhr Nach sechs Niederlagen zum Start holt der Aufsteiger die ersten Punkte. Die Rhein-Neckar Löwen verpassen im Derby den Sieg.

Der Bergische HC hat die ersten Punkte nach dem Wiederaufstieg in die Handball-Bundesliga (HBL) gesammelt. Nach sechs Niederlagen nacheinander siegte die Mannschaft von Trainer Arnor Por Gunnarssen am Donnerstag im Nachholspiel vom siebten Spieltag mit 35:28 (16:16) gegen die HSG Wetzlar und verließ damit das Tabellenende. Noah Beyer und Eloy Morante Maldonado waren mit je acht Toren die erfolgreichster Werfer des BHC.

Die Rhein-Neckar Löwen verpassten zum Auftakt des achten Spieltags den vierten Heimsieg der Saison. Im Derby gegen FA Göppingen kamen die Mannheimer nur zu einem 30:30 (15:15), mit 10:6 Punkten halten die Löwen trotzdem den Kontakt zur Spitzengruppe. Lukas Sandell war mit sieben Treffern bester Schütze des zweimaligen Meisters. Jannik Kohlbacher, dessen Vertrag vor der Partie bis 2029 verlängert worden war, kam auf sechs Tore.