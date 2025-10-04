Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Handball-Bundesliga
Handball-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Handball-Bundesliga>

Handball: Flensburg siegt klar in Leipzig

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Flensburg feiert Kantersieg

Nächster Sieg für die SG Flensburg-Handewitt. Die SG lässt ihrem Gegner nicht den Hauch einer Chance.
Die Highlights der Partie SG Flensburg-Handewitt - Frisch Auf Göppingen aus der Handball-Bundesliga im Video.
SID
Nächster Sieg für die SG Flensburg-Handewitt. Die SG lässt ihrem Gegner nicht den Hauch einer Chance.

Die SG Flensburg-Handewitt hält in der Handball-Bundesliga den Druck auf den makellosen THW Kiel hoch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Team von Trainer Ales Pajovic gewann am siebten Spieltag beim sieglosen SC DHfK Leipzig überlegen mit 42:24 (21:11) und bleibt ungeschlagen - allerdings haben sich die Flensburger früh in der Saison bereits zwei Unentschieden erlaubt.

Zumindest nach Pluspunkten (12:2) aber schloss die SG zu den Kielern (12:0) auf, die ihre sechs Spiele allesamt gewonnen haben und am Sonntag (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) die Rhein-Neckar Löwen empfangen.

Bester Flensburger Werfer in Leipzig war Simon Pytlick (neun Tore) im linken Rückraum.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite