Handball: Flensburg siegt klar in Leipzig

SID 04.10.2025 • 19:40 Uhr Nächster Sieg für die SG Flensburg-Handewitt. Die SG lässt ihrem Gegner nicht den Hauch einer Chance.

Die SG Flensburg-Handewitt hält in der Handball-Bundesliga den Druck auf den makellosen THW Kiel hoch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Team von Trainer Ales Pajovic gewann am siebten Spieltag beim sieglosen SC DHfK Leipzig überlegen mit 42:24 (21:11) und bleibt ungeschlagen - allerdings haben sich die Flensburger früh in der Saison bereits zwei Unentschieden erlaubt.

Zumindest nach Pluspunkten (12:2) aber schloss die SG zu den Kielern (12:0) auf, die ihre sechs Spiele allesamt gewonnen haben und am Sonntag (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) die Rhein-Neckar Löwen empfangen.