Medizinischer Notfall überschattet HBL-Partie

SPORT1 16.10.2025 • 21:16 Uhr In Lemgo wird die Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen kurz vor Schluss von einem medizinischen Notfall überschattet. Die SG Flensburg-Handewitt bleibt an der Spitze.

Der TBV Lemgo Lippe hat in der Handball-Bundesliga gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 25:22 (13:9) gewonnen - doch das sportliche Geschehen rückte kurz vor Schluss in den Hintergrund.

In der letzten Spielminute wurde das Spiel wegen eines medizinischen Notfalls im Zuschauerraum unterbrochen - die Behandlung dauerte mehrere Minuten an. Die Spieler beider Mannschaften einigten sich nach Wiederbeginn darauf, die Zeit herunterlaufen zu lassen.

„Unsere Gedanken sind jedoch bei unserem Fan, der in der letzten Minute einen medizinischen Notfall erlitten hat. Wir wünschen gute Besserung und danken allen Helfern“, schrieben die Gastgeber auf ihrer Facebook-Seite.

Lemgo ist seit sieben Spielen ungeschlagen und hat überhaupt erst eine Saisonniederlage einstecken müssen. Stark spielte vor allem Niels Gerardus Versteijnen mit elf Treffern.

Flensburg festigt Tabellenführung

Die SG Flensburg Handewitt hat derweil den nächsten Sieg eingefahren und ihre starke Form unterstrichen. Beim ThSV Eisenach gewann der Tabellenführer mit 38:32 (23:20).

Die Flensburger bleiben somit auch nach dem neunten Saisonspiel ungeschlagen. Bester Werfer war Emil Jakobsen mit elf Treffern für die Gäste - für Nationalspieler Marko Grgic (8 Tore) war es die Rückkehr nach Eisenach nach seinem Wechsel im Sommer.

Die Gastgeber hielten sich stark gegen den Tabellenführer. Zwar gingen die Gäste früh mit vier Toren in Führung (5.), Eisenach konnte den Rückstand jedoch halten und zwischenzeitlich sogar auf zwei Tore verringern - für Punkte reichte es am Ende aber nicht.

