Handball-Krimi: Kiel verhindert Pleite nur mit Mühe

SID 23.10.2025 • 21:27 Uhr Krimi im Spitzenduell: Der THW Kiel holt einen späten Punktgewinn in Gummersbach.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Trainer Filip Jicha nur knapp seine zweite Saisonniederlage vermieden. Beim 25:25 (13:15) im Auswärtsspiel gegen den VfL Gummersbach erzielte Elias Ellefsen á Skipagötu erst fünf Sekunden vor Schluss den Ausgleich.

Durch die Punkteteilung im Spitzenduell klettert der THW, der Jicha am Mittwoch für zwei weitere Jahre an sich gebunden hatte, vorübergehend auf Rang zwei. Die Gummersbacher rücken auf Platz fünf vor.

Kiels 1,85 m großer á Skipagötu war am Ende der gefeierte Mann: Dem THW blieben vor der Schlusssirene noch 25 Sekunden für den letzten Angriff. Der Nationalspieler der Färöer brach in der Mitte durch und traf per Aufsetzer zum Endstand. Die Gummersbacher ließen damit erstmals in der Saison in einem Heimspiel Punkte liegen.

Andreas Wolff hält sein Team im Spiel

Nationalspieler Miro Schluroff war mit fünf Treffern bester Werfer der Gummersbacher, während Eric Johansson mit sechs Treffern für Kiel auftrumpfte. Andreas Wolff zeichnete sich mit 13 Paraden aus. Der Nationaltorhüter hatte seine Mannschaft immer wieder im Spiel gehalten.

Beim zweiten Bundesliga-Spiel am Donnerstag gab es schon vor Anpfiff Applaus der Heimfans: Per Video verkündete die HSG Wetzlar beim Heimspiel gegen FA Göppingen die Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags mit Dominik Mappes bis 2029.