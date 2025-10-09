Handball: Lemgo verlängert vorzeitig mit Urgestein Kehrmann

SID 09.10.2025 • 20:08 Uhr Der Trainer bleibt ein weiteres Jahr bei den Ostwestfalen, denen er sich bereits vor der Jahrtausendwende angeschlossen hatte.

Handball-Bundesligist TBV Lemgo Lippe hat den Vertrag mit Cheftrainer Florian Kehrmann vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2027 verlängert. Das gaben die Ostwestfalen am Donnerstag bekannt. Der 48 Jahre alte Weltmeister von 2007 steht bereits seit Ende 2014 beim TBV an der Seitenlinie, er ist der dienstälteste Coach im Oberhaus.

„Wenn man so lange in einem Verein ist, ist das Wichtigste, gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung - das ist beim TBV uneingeschränkt vorhanden“, sagte der frühere Rechtsaußen, der als Spieler 15 Jahre für Lemgo aufgelaufen war und kurz nach seinem Karriereende das Traineramt übernommen hatte.